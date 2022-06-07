Депутат Госдумы: индексацию тарифов ЖКХ отвязали от инфляции

08 июня 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Индексация тарифов за услуги ЖКХ пройдет 1 июля по всей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. «Индексация пройдет без привязки к тем экономическим показателям, которые есть. Повышение не будет в полной мере отражать необходимость замены инфраструктуры и обслуживания. Могу сказать, что это одна из антикризисных мер, что инфляционные процессы не дали сказаться на повышении тарифа для населения. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам», — сказал Николай Алексеенко. «Плановое повышение — это привязка к инфляции. Сейчас инфляция довольно большая, поэтому мы приняли еще весной, что не будет зависеть от инфляции, немножко изменили формулу и будет все в щадящем режиме для граждан», — уточнил парламентарий. Алексеенко подчеркнул, что данное решение было призвано защитить граждан от последствий экономической ситуации. «Конечно, с точки зрения профильного министерства это не дает коммунальщикам вдохнуть свежего воздуха. Дело тут не в прибыли. Им нужно поддерживать коммунальную инфраструктуру в надлежащем состоянии, и мы хотим получать качественную услугу. Взаимосвязь абсолютно линейная. Но отвязав от инфляции эти индексации, мы защитили граждан», — отметил он. В России тарифы ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля. При этом в 2021 году в Туве вводился льготный тариф на электроэнергию на второе полугодие и стоимость электричества упала на 25-36 копеек для различных категорий населения. Это произошло впервые в истории российского региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Плановая индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не будет привязана к нынешнему показателю инфляции. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. «Индексация пройдет без привязки к тем экономическим показателям, которые есть. Повышение не будет в полной мере отражать необходимость замены инфраструктуры и обслуживания. Могу сказать, что это одна из антикризисных мер, что инфляционные процессы не дали сказаться на повышении тарифа для населения. Мы понимаем, что дорожают энергоносители, ресурсы, но лейтмотив нашей внутренней политики — несмотря на внешние факторы, не залезать в карман гражданам», — сказал Николай Алексеенко. «Плановое повышение — это привязка к инфляции. Сейчас инфляция довольно большая, поэтому мы приняли еще весной, что не будет зависеть от инфляции, немножко изменили формулу и будет все в щадящем режиме для граждан», — уточнил парламентарий. Алексеенко подчеркнул, что данное решение было призвано защитить граждан от последствий экономической ситуации. «Конечно, с точки зрения профильного министерства это не дает коммунальщикам вдохнуть свежего воздуха. Дело тут не в прибыли. Им нужно поддерживать коммунальную инфраструктуру в надлежащем состоянии, и мы хотим получать качественную услугу. Взаимосвязь абсолютно линейная. Но отвязав от инфляции эти индексации, мы защитили граждан», — отметил он. В России тарифы ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля. При этом в 2021 году в Туве вводился льготный тариф на электроэнергию на второе полугодие и стоимость электричества упала на 25-36 копеек для различных категорий населения. Это произошло впервые в истории российского региона.