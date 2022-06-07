Челябинский завод за 900 миллионов опустит под землю концентраты

Цинковый завод вложил в решение экологической проблемы 900 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский цинковый завод почти за 900 миллионов рублей опустит на глубину двух метров 24 тысячи тонн концентратов. Как сообщил директор предприятия Павел Избрехт, раньше сырье хранилось под открытым небом, подвергаясь ветровыносу.

«Челябинский цинковый завод, входящий в металлургический комплекс УГМК, завершил строительство склада концентратов на Рудном дворе. Все виды сырья будут размещены в бетонных отсеках глубиной два метра», — рассказал Избрехт.

Новое здание вместимостью 24 тысячи тонн позволит разгружать и очищать 700 полувагонов в месяц. Площадь — чуть более восьми тысяч квадратных метров. Для склада продумали систему хранения, вентиляции и очистки воздуха.

Ранее сырье хранилось под открытым небом. Территория была без навесов, поэтому концентрат мог выветриваться. Теперь от этой проблемы избавились. Завершат перенос концентратов под крышу до сентября 2022 года. Проект реализован в рамках программы по улучшению экологической обстановки в Челябинске.

Стоимость объекта составила 892 миллиона рублей. Генподрядчик «УГМК-Телеком» в рамках строительства смонтировал железнодорожные пути общей протяженностью 1480 метров и построил 850 метров дорог и проездов. Также он высадил более 2,5 тысяч квадратных метров газона.