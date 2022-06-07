FT: Зеленский отказался вывозить украинское зерно судами РФ

07 июня 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не хочет, чтобы российские суда заходили в порты Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказалась принимать помощь в России для вывоза зерна из своих портов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев против того, чтобы зерно вывозили российские суда. «Все прекрасно знают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют», — сообщил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Ранее на переговорах под эгидой ООН президент Украины согласился на открытие морского коридора, который позволял бы экспортировать зерно из морских гаваней страны. При этом он не хочет, чтобы эти путем пользовались российские корабли. Ранее Зеленский также отказался экспортировать зерно через территорию Белоруссии, передает агентство Nation News. Минск согласился поставлять продовольствие в балтийские порты. Для этого Киев мог бы воспользоваться железнодорожным транспортом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты. Он пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина отказалась принимать помощь в России для вывоза зерна из своих портов. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Киев против того, чтобы зерно вывозили российские суда. «Все прекрасно знают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют», — сообщил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Ранее на переговорах под эгидой ООН президент Украины согласился на открытие морского коридора, который позволял бы экспортировать зерно из морских гаваней страны. При этом он не хочет, чтобы эти путем пользовались российские корабли. Ранее Зеленский также отказался экспортировать зерно через территорию Белоруссии, передает агентство Nation News. Минск согласился поставлять продовольствие в балтийские порты. Для этого Киев мог бы воспользоваться железнодорожным транспортом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мир стоит на пороге голода из-за санкций против РФ и заминированных портов на Украине, в которых хранится зерно, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле также заявляли, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, сообщает телеканал 360. Президент России Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты. Он пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу.