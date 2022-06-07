Возбуждено дело против скандального свердловского кооператива. В него вкладывали миллионы

07 июня 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверила КПК «Народный капитал» и нашла нарушения в деятельности организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «С 2018 года представители КПК заключали договоры приема сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование денежными средствами, которые впоследствии похитили, причинив ущерб на сумму свыше одного млн рублей», — — говорится в сообщении прокуратуры. По предварительным данным, число пострадавших граждан составляет свыше 1,6 тыс. человек. Точную сумму ущерба и количество пострадавших установят в ходе расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пайщики «Народного капитала» несколько месяцев не могут вернуть деньги, вложенные в кооператив. Как рассказывала URA.RU одна из пострадавших, в организации массово уволилось руководство. В конце мая временно исполняющий обязанности главы кооператива попытался договориться с пайщиками и выбрать нового руководителя, но его идею не поддержали. Люди требовали вернуть свои деньги. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассмотрев результаты прокурорской проверки кредитно-потребительского кооператива «Народный капитал». Туда вложились порядка 1,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «С 2018 года представители КПК заключали договоры приема сбережений граждан с обязательством выплаты процентов за пользование денежными средствами, которые впоследствии похитили, причинив ущерб на сумму свыше одного млн рублей», — — говорится в сообщении прокуратуры. По предварительным данным, число пострадавших граждан составляет свыше 1,6 тыс. человек. Точную сумму ущерба и количество пострадавших установят в ходе расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Пайщики «Народного капитала» несколько месяцев не могут вернуть деньги, вложенные в кооператив. Как рассказывала URA.RU одна из пострадавших, в организации массово уволилось руководство. В конце мая временно исполняющий обязанности главы кооператива попытался договориться с пайщиками и выбрать нового руководителя, но его идею не поддержали. Люди требовали вернуть свои деньги.