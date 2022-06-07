Жители ХМАО возмущены получением квартиры бездомными

Елена и Наиль получили квартиру по программе расселения аварийного жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийского автономного округа возмутились тем, что пара бездомных получила квартиру. Информация об этом появилась в группе социальной сети VK «Лянтор против коррупции».

«Наиль и Елена — жители сургутской ночлежки для лиц без определенного места жительства, получили двухкомнатную квартиру в Лянторе. Елена имела право на квартиру, т. к. ее родной дом в поселке Горном Сургутского района признали аварийным и расселили», — сообщается на странице группы VK.

Однако, жители города не разделили позитивных эмоций авторов текста. Некоторые горожане отметили аккаунт генеральной прокуратуры РФ, чтобы ведомство разобралось в ситуации.

«Семьи с детьми ютятся в однокомнатных квартирах, а этим сразу двухкомнатную? Куда прокуратура смотрит? Инвалиды и многодетные семьи годами ждут жилья!», — пишет одна из жительниц Лянтора.

Многие горожане поддерживают мнение девушки. «Оказывается, надо пить, гулять и бродяжничать, чтоб получить жилье», — возмущается жительница Сургута. «Люди всю жизнь прожили и проработали на севере и не имеют нормального благоустроенного жилья, а эти живут за счет наших налогов, им еще и квартиру на блюдце», — эмоционально высказывает свою позицию югорчанка.

Часть жителей поддержали комментатора, но нашлись и те, кто указал, что квартира получена по закону. Мало того, Наилю и Елене, благодаря социальным работниками, выпал второй шанс в жизни.

«Я сама раньше жила в поселке Горный, а сейчас там ни магазина, ни аптеки, ничего. Это люди, которые жили в плохих условиях, программа помогает людям улучшить условия», — рассказывает бывшая жительница Горного.

Сосед новоселов отмечает, что пара продолжает вести аморальный образ жизни. Кроме того, молодой человек жалуется на запах, идущий от квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию города для подтверждения информации, однако, к моменту публикации ответ так и не пришел.

Ранее URA.RU рассказывало, что департамент социального развития ХМАО организовал работу по вакцинации бомжей, но столкнулся с проблемой — нет точных данных об их количестве. Теперь региональным властям нужно искать бездомных, чтобы поставить им прививку при их согласии.

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