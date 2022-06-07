В Офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за спецоперации

08 июня 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

Хакер рассказал о разногласиях между офисом Владимира Зеленского и ВСУ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разногласия между Офисом украинского лидера Владимира Зеленского и военнослужащими Украины приводят к многочисленным жертвам среди солдат. Такая информация со стороны властей Киева тщательно скрывается, об этом рассказал хакер RaHDIt. «Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — сказал хакер RaHDIt, передает РИА «Новости». Он отметил, что таким образом, очень много бойцов погибает, что подрывает авторитет киевских властей среди военнослужащих Украины. Однако украинские чиновники и высокопоставленные военные это тщательно скрывают, подчеркнул источник. Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка RaHDIt, которая ведет ведет сайт «Немезида» выложила в интернет личные данные, а также необычные увлечения более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В российских спецслужбах подтвердили, что данные правдивы. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденно решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Разногласия между Офисом украинского лидера Владимира Зеленского и военнослужащими Украины приводят к многочисленным жертвам среди солдат. Такая информация со стороны властей Киева тщательно скрывается, об этом рассказал хакер RaHDIt. «Хотя мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо», — сказал хакер RaHDIt, передает РИА «Новости». Он отметил, что таким образом, очень много бойцов погибает, что подрывает авторитет киевских властей среди военнослужащих Украины. Однако украинские чиновники и высокопоставленные военные это тщательно скрывают, подчеркнул источник. Ранее сообщалось, что российская хакерская группировка RaHDIt, которая ведет ведет сайт «Немезида» выложила в интернет личные данные, а также необычные увлечения более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В российских спецслужбах подтвердили, что данные правдивы. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденно решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.