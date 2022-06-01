Хакеры слили в сеть данные сотен сотрудников СБУ. У многих нашлись неоднозначные увлечения

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Хакеры RaHDIt раскрыли личные данные кадровых агентов СБУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в интернет личные данные, а также необычные увлечения более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В российских спецслужбах подтвердили, что данные правдивы.

Хакерская группа RaHDIt ведет сайт «Немезида». Сегодня на нем появились данные кадровых сотрудников СБУ: их фотографии, телефоны и адреса проживания. РИА «Новости» сообщает, что подлинность информации подтвердил сотрудник российских спецслужб.

Хакеры также опубликовали данные о необычных увлечениях сотрудников украинской спецслужбы. Так, по данным RaHDIt, некоторые агенты СБУ увлекаются азартными играми, посещением свингерских вечеринок и нетрадиционными сексуальными связями.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденно решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.

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Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в интернет личные данные, а также необычные увлечения более 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В российских спецслужбах подтвердили, что данные правдивы. Хакерская группа RaHDIt ведет сайт «Немезида». Сегодня на нем появились данные кадровых сотрудников СБУ: их фотографии, телефоны и адреса проживания. РИА «Новости» сообщает, что подлинность информации подтвердил сотрудник российских спецслужб. Хакеры также опубликовали данные о необычных увлечениях сотрудников украинской спецслужбы. Так, по данным RaHDIt, некоторые агенты СБУ увлекаются азартными играми, посещением свингерских вечеринок и нетрадиционными сексуальными связями. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденно решение. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно проводили в Донбассе карательные операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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