07 июня 2022
06 июня 2022

Власти Нового Уренгоя потратят городские перевозки 120 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, остановка, автобусная остановка, непогода, автобус, прохожие, остановка общественного транспорта, пешеходы, люди с зонтами, дождливая погода, пасмурная погода, дождь, человек с зонтом, прохожие весной
Администрация Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками Фото:

Управление госзакупок администрации Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками. Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

«Объект закупки: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории города. Начальная цена: 121 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU рассказывал закупке 33 автобусов для властей ЯНАО. На эти цели планировалось потратить более полумиллиарда рублей.

Управление госзакупок администрации Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками. Информация об этом появилась на портале государственных закупок. «Объект закупки: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории города. Начальная цена: 121 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывал закупке 33 автобусов для властей ЯНАО. На эти цели планировалось потратить более полумиллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...