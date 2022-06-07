Власти Нового Уренгоя потратят городские перевозки 120 млн

08 июня 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

Администрация Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление госзакупок администрации Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками. Информация об этом появилась на портале государственных закупок. «Объект закупки: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории города. Начальная цена: 121 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывал закупке 33 автобусов для властей ЯНАО. На эти цели планировалось потратить более полумиллиарда рублей.

Управление госзакупок администрации Нового Уренгоя ищет компанию, которая займется муниципальными перевозками. Информация об этом появилась на портале государственных закупок. «Объект закупки: осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории города. Начальная цена: 121 млн рублей», — уточняется на сайте госзакупок. Ранее URA.RU рассказывал закупке 33 автобусов для властей ЯНАО. На эти цели планировалось потратить более полумиллиарда рублей.