Власти ЯНАО заплатят ученым за важные для региона исследования

Ученые, изучающие мерзлоту в ЯНАО, смогут получить выплату до 5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые, исследования которых посвящены мерзлотоведению, с 2023 года смогут претендовать на премию губернатора. Такую информацию сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для нашего региона. Надеюсь, поддержка простимулирует ученых активнее заниматься этой непростой темой», — рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Претендовать на премию смогут кандидаты и доктора наук, диссертации которых написаны по направлению «мерзлотоведение», а исследования проводились на территории округа. Сумма премии составит 500 тыс. рублей для кандидата наук и 1 млн для доктора. Куда потратить эти деньги исследователи смогут решать сами.

Также ученые, которые только планируют изучать мерзлоту на территории округа, могут претендовать на грант в размере до 5 млн рублей. Выбирать получателей выплаты будут в конкурсном порядке. Главный критерий — значимость результатов работы для округа. При этом срок реализации проекта не должен превышать 3 года. Кто получит грант и в каком размере будут определять в совет по науке и высшему образованию в автономном округе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий в России. Одной из его ключевых задач Владимир Путин назвал привлечение исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

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