07 июня 2022

В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
К месту происшествия сразу же приехала скорая Фото:

На центральной улице Екатеринбурга трамвай наехал на пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. На месте ДТП образовалась пробка.

«По предварительной информации водитель трамвая 6 маршрута при движении по ул. Ленина со стороны ул. Хохрякова в сторону ул. 8 Марта допустил наезд на пешехода-женщину переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в ведомстве.

Похожее ДТП в Екатеринбурге произошло в октябре 2021 года на улице Уральской. Трамвай наехал на пожилую женщину. В результате происшествия она скончалась до приезда медиков.

Фото:

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На центральной улице Екатеринбурга трамвай наехал на пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. На месте ДТП образовалась пробка. «По предварительной информации водитель трамвая 6 маршрута при движении по ул. Ленина со стороны ул. Хохрякова в сторону ул. 8 Марта допустил наезд на пешехода-женщину переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в ведомстве. Похожее ДТП в Екатеринбурге произошло в октябре 2021 года на улице Уральской. Трамвай наехал на пожилую женщину. В результате происшествия она скончалась до приезда медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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