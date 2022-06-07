В Екатеринбурге трамвай сбил пешехода. Фото, видео 08 июня 2022 в 11:02 Размер текста - 17 + К месту происшествия сразу же приехала скорая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На центральной улице Екатеринбурга трамвай наехал на пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. На месте ДТП образовалась пробка. «По предварительной информации водитель трамвая 6 маршрута при движении по ул. Ленина со стороны ул. Хохрякова в сторону ул. 8 Марта допустил наезд на пешехода-женщину переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в ведомстве. Похожее ДТП в Екатеринбурге произошло в октябре 2021 года на улице Уральской. Трамвай наехал на пожилую женщину. В результате происшествия она скончалась до приезда медиков. Фото: E1 Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . На центральной улице Екатеринбурга трамвай наехал на пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. На месте ДТП образовалась пробка. «По предварительной информации водитель трамвая 6 маршрута при движении по ул. Ленина со стороны ул. Хохрякова в сторону ул. 8 Марта допустил наезд на пешехода-женщину переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в ведомстве. Похожее ДТП в Екатеринбурге произошло в октябре 2021 года на улице Уральской. Трамвай наехал на пожилую женщину. В результате происшествия она скончалась до приезда медиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям