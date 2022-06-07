К месту происшествия сразу же приехала скорая
На центральной улице Екатеринбурга трамвай наехал на пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. На месте ДТП образовалась пробка.
«По предварительной информации водитель трамвая 6 маршрута при движении по ул. Ленина со стороны ул. Хохрякова в сторону ул. 8 Марта допустил наезд на пешехода-женщину переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения», — рассказали в ведомстве.
Похожее ДТП в Екатеринбурге произошло в октябре 2021 года на улице Уральской. Трамвай наехал на пожилую женщину. В результате происшествия она скончалась до приезда медиков.
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