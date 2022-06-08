Во рту екатеринбургского подростка взорвался вэйп

Подросток взял вейп у своего знакомого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во рту у 15-летнего екатеринбуржца взорвалась электронная сигарета. Взрывом ему выбило пять зубов, разорвало губы, также он получил ожог левого предплечья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМФД РФ по Екатеринбургу.

«6 июня в ДГКБ № 9 поступил несовершеннолетний 2006 года рождения с диагнозом: рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья. Как установили сотрудники ПДН, травму молодой человек получил в результате курения так называемого вэйпа. Само злополучное устройство пострадавший взял у своего 14-летнего знакомого. Приятель попросил подержать вэйп у себя, так как опасался, что его увидят родители», — говорится в сообщении пресс-службы.

Взяв у своего знакомого вэйп, подросток подошел к открытому окну покурить. «Практически сразу раздался хлопок и подросток ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов. Сначала пострадавший пытался скрыть следы происшествия, испугавшись наказания со стороны родителей. Однако, спустя некоторое время, сообщил о случившемся матери», — уточнили в пресс-службе ведомства.