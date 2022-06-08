СМИ: Турция вопреки нежеланию РФ срочно начнет свою спецоперацию

08 июня 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Россия не одобрила спецоперацию в Сирии, сообщили в Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турция начнет свою спецоперацию на севере Сирии на этой неделе вопреки тому, что Россия против. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. «В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС Турции развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции», — пишет Hurriyet. Сообщается, что ВВС Турции наносят точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже для предотвращения нападений. Целью является зачистка районов от боевиков и возвращение домой 500 тысяч сирийцев, отмечает издание. «В ходе переговоров с Россией была остановлена?операция против Айн-Исы, расположенной в пригороде Ракки на северо-востоке Сирии. Стало известно, что Россия не одобрила операцию против района Айн-Иса, и отправила новые подкрепления в этот район», — сообщает Hurriyet. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. В Турции отметили, что операция не угрожает территориальной целостности Сирии. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция начнет свою спецоперацию на севере Сирии на этой неделе вопреки тому, что Россия против. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. «В то время как ожидается, что операция начнется на этой неделе, активность в регионе возросла. Подразделения ВС Турции развернуты на передовой в сельской местности Тель-Рифата и Манбиджа. Для начала операции ждут новостей из Турции», — пишет Hurriyet. Сообщается, что ВВС Турции наносят точечные удары по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Тель-Рифате и Манбидже для предотвращения нападений. Целью является зачистка районов от боевиков и возвращение домой 500 тысяч сирийцев, отмечает издание. «В ходе переговоров с Россией была остановлена?операция против Айн-Исы, расположенной в пригороде Ракки на северо-востоке Сирии. Стало известно, что Россия не одобрила операцию против района Айн-Иса, и отправила новые подкрепления в этот район», — сообщает Hurriyet. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. В Турции отметили, что операция не угрожает территориальной целостности Сирии.