Турция объявила о начале военной операции в Сирии

Военная операция завершится, когда Турция избавится от террористов на границах
Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган
«Она завершится лишь после того, как Анкара избавится от террористов на своих границах. Турция заверяет, что ее операция не угрожает территориальной целостности Сирии», — приводит информацию ТАСС.
С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», пишет RT. Сейчас турецкая армия будет действовать на севере страны, уточняет
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