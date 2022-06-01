Турция объявила о начале военной операции в Сирии

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Военная операция завершится, когда Турция избавится от террористов на границах Фото:

Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган

«Она завершится лишь после того, как Анкара избавится от террористов на своих границах. Турция заверяет, что ее операция не угрожает территориальной целостности Сирии», — приводит информацию ТАСС.

С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», пишет RT. Сейчас турецкая армия будет действовать на севере страны, уточняет Life.

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Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган «Она завершится лишь после того, как Анкара избавится от террористов на своих границах. Турция заверяет, что ее операция не угрожает территориальной целостности Сирии», — приводит информацию ТАСС. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», пишет RT. Сейчас турецкая армия будет действовать на севере страны, уточняет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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