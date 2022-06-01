Турция объявила о начале военной операции в Сирии

01 июня 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Военная операция завершится, когда Турция избавится от террористов на границах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган «Она завершится лишь после того, как Анкара избавится от террористов на своих границах. Турция заверяет, что ее операция не угрожает территориальной целостности Сирии», — приводит информацию ТАСС. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», пишет RT. Сейчас турецкая армия будет действовать на севере страны, уточняет Life. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган «Она завершится лишь после того, как Анкара избавится от террористов на своих границах. Турция заверяет, что ее операция не угрожает территориальной целостности Сирии», — приводит информацию ТАСС. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», пишет RT. Сейчас турецкая армия будет действовать на севере страны, уточняет Life.