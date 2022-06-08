Туры в Тюмень обойдутся москвичам дороже курортов Турции. В программе — место спецвизита Собянина

08 июня 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Посещение тюменской набережной и других знаковых мест обойдется туристам дороже, чем отдых в Турции Фото: Денис Моргунов © URA.RU Туристы из Москвы посетят Тюмень и Тобольск в рамках летней серии ж/д-круизов «В Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба правительств региона. Стоимость билетов на одного человека превышает цену путевки в Турцию, а в программу включен музей, который со спецвизитом посещал мэр Москвы Сергей Собянин. «В рамках сотрудничества Тюменской области с компанией РЖД запускается летняя серия железнодорожных круизов „В Сибирь“. Первый поезд из столицы прибудет в Тюмень в воскресенье, 12 июня. 13 июня путешественников ждет Тобольск», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Тур рассчитан на шесть дней, в него также входит посещение Казани и Перми. Стоимость поездки — от 73 тысяч рублей на человека. По данным с сайта оператора Coral Travel, за меньшую сумму в эти же даты можно слетать на курорты Турции. В Тюмени москвичей отведут на набережную, покажут полигон в селе Успенка, накормят ухой «с нефтью» и устроят экскурсию на буровую установку. Кроме того, туристов отвезут в музей в селе Покровское. Как указано в программе тура, в него со спецвизитом приезжали мэр Москвы Сергей Собянин, экс-зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов и «другие известные политики и „медийные“ лица». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Туристы из Москвы посетят Тюмень и Тобольск в рамках летней серии ж/д-круизов «В Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба правительств региона. Стоимость билетов на одного человека превышает цену путевки в Турцию, а в программу включен музей, который со спецвизитом посещал мэр Москвы Сергей Собянин. «В рамках сотрудничества Тюменской области с компанией РЖД запускается летняя серия железнодорожных круизов „В Сибирь“. Первый поезд из столицы прибудет в Тюмень в воскресенье, 12 июня. 13 июня путешественников ждет Тобольск», — сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. Тур рассчитан на шесть дней, в него также входит посещение Казани и Перми. Стоимость поездки — от 73 тысяч рублей на человека. По данным с сайта оператора Coral Travel, за меньшую сумму в эти же даты можно слетать на курорты Турции. В Тюмени москвичей отведут на набережную, покажут полигон в селе Успенка, накормят ухой «с нефтью» и устроят экскурсию на буровую установку. Кроме того, туристов отвезут в музей в селе Покровское. Как указано в программе тура, в него со спецвизитом приезжали мэр Москвы Сергей Собянин, экс-зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов и «другие известные политики и „медийные“ лица».