Змеи грелись на солнце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Перми заметили несколько гадюк, гуляя по городской лесополосе. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

В Орджоникидзевском районе Перми горожане увидели двух пригревшихся на солнышке гадюк. Сообщается, что они были замечены в районе КамГэс. Укус гадюки считается опасным для человека, ее яд приводит к развитию аллергической реакции, и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Ранее URA.RU сообщало о спасении пермячки, которую укусила гадюка во время пикника. Женщине оказали помощь в одной из соликамских больниц, куда она попала уже без сознания.

Змеи ползают на территории городского леса «ОРДЖОникидзевский район I ПЕРМЬ Подслушано» во «ВКонтакте»