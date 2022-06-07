07 июня 2022

Пермяки заметили ядовитых змей на территории города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Змеи грелись на солнце Фото:

Жители Перми заметили несколько гадюк, гуляя по городской лесополосе. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

В Орджоникидзевском районе Перми горожане увидели двух пригревшихся на солнышке гадюк. Сообщается, что они были замечены в районе КамГэс. Укус гадюки считается опасным для человека, ее яд приводит к развитию аллергической реакции, и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Ранее URA.RU сообщало о спасении пермячки, которую укусила гадюка во время пикника. Женщине оказали помощь в одной из соликамских больниц, куда она попала уже без сознания.

Змеи ползают на территории городского леса

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Жители Перми заметили несколько гадюк, гуляя по городской лесополосе. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте». В Орджоникидзевском районе Перми горожане увидели двух пригревшихся на солнышке гадюк. Сообщается, что они были замечены в районе КамГэс. Укус гадюки считается опасным для человека, ее яд приводит к развитию аллергической реакции, и в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Ранее URA.RU сообщало о спасении пермячки, которую укусила гадюка во время пикника. Женщине оказали помощь в одной из соликамских больниц, куда она попала уже без сознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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