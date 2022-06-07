Челябинцам сообщили о графике работы «Почты России» в праздники

График работы почтовых отделений изменится в связи с празднованием Дня России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске почтовые отделения меняют график своей работы в связи с празднованием Дня России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», режим работы некоторых сельских отделений будет отличаться. Отследить их работу можно на сайте или в мобильном приложении.

«11 июня почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга — в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме. 12 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных. 13 июня отделения „Почты России“ будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора.

В «Почте России» отметили, что несмотря на измененный график работы отделений, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию. Предварительно график доставки денежных средств будет согласован с региональным отделением пенсионного фонда.