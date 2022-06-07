07 июня 2022

Челябинцам сообщили о графике работы «Почты России» в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, почта россии
График работы почтовых отделений изменится в связи с празднованием Дня России Фото:

В Челябинске почтовые отделения меняют график своей работы в связи с празднованием Дня России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», режим работы некоторых сельских отделений будет отличаться. Отследить их работу можно на сайте или в мобильном приложении.

«11 июня почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга — в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме. 12 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных. 13 июня отделения „Почты России“ будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора.

В «Почте России» отметили, что несмотря на измененный график работы отделений, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию. Предварительно график доставки денежных средств будет согласован с региональным отделением пенсионного фонда.

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В Челябинске почтовые отделения меняют график своей работы в связи с празднованием Дня России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты России», режим работы некоторых сельских отделений будет отличаться. Отследить их работу можно на сайте или в мобильном приложении. «11 июня почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга — в предпраздничный день они продолжат работать в обычном режиме. 12 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных. 13 июня отделения „Почты России“ будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья», — сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора. В «Почте России» отметили, что несмотря на измененный график работы отделений, почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию. Предварительно график доставки денежных средств будет согласован с региональным отделением пенсионного фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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