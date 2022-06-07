Челябинец напал на фельдшера скорой помощи

Челябинец несколько раз ударил медика кулаком в лицо
В Челябинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, девушка — медик смогла нажать на кнопку экстренной сигнализации и вызвать охрану.
«К бойцам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя фельдшер бригады. Она указала на молодого человека, стоявшего рядом. С ее слов он вел себя агрессивно и в ходе словесного конфликта нанес ей несколько ударов кулаком в лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве отметили, что нарушитель задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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