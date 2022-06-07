07 июня 2022

Челябинец напал на фельдшера скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи
Челябинец несколько раз ударил медика кулаком в лицо Фото:

В Челябинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, девушка — медик смогла нажать на кнопку экстренной сигнализации и вызвать охрану.

«К бойцам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя фельдшер бригады. Она указала на молодого человека, стоявшего рядом. С ее слов он вел себя агрессивно и в ходе словесного конфликта нанес ей несколько ударов кулаком в лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что нарушитель задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, девушка — медик смогла нажать на кнопку экстренной сигнализации и вызвать охрану. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя фельдшер бригады. Она указала на молодого человека, стоявшего рядом. С ее слов он вел себя агрессивно и в ходе словесного конфликта нанес ей несколько ударов кулаком в лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что нарушитель задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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