Челябинец напал на фельдшера скорой помощи

08 июня 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Челябинец несколько раз ударил медика кулаком в лицо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, девушка — медик смогла нажать на кнопку экстренной сигнализации и вызвать охрану. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя фельдшер бригады. Она указала на молодого человека, стоявшего рядом. С ее слов он вел себя агрессивно и в ходе словесного конфликта нанес ей несколько ударов кулаком в лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что нарушитель задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске местный житель напал на фельдшера скорой помощи, и нанес ей несколько ударов по лицу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, девушка — медик смогла нажать на кнопку экстренной сигнализации и вызвать охрану. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 25-летняя фельдшер бригады. Она указала на молодого человека, стоявшего рядом. С ее слов он вел себя агрессивно и в ходе словесного конфликта нанес ей несколько ударов кулаком в лицо», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что нарушитель задержан. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.