В Екатеринбурге вынесли приговор организатору похищения юриста

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Суд пересмотрел дело и сделал вывод о виновности Маркова-Боброва Фото:

Организатор похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина Алексей Марков-Бобров, чье дело пересматривали, отправлен в колонию строгого режима на 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

«Маркову-Боброву назначено наказание в виде семи лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Его дело отправляли на пересмотр после ходатайства в Свердловском областном суде.

В 2020 году Марков-Бобров был приговорен к колонии на 9,5 лет. Несмотря на то, что его вину пришлось доказывать заново, следствие установило, то именно Марков Бобов выступал организатором похищения Яшина, у которого собирались забрать десятки миллионов рублей.

О деле Яшина стало известно в 2019 году. Суд подтвердил, что Яшина похитили и избивали, чтобы забрать деньги по его векселям на сумму около 34 млн рублей. Как только похитители смогли получить деньги, они бросили Яшина на дороге, без еды, воды и телефона. Он умер недалеко от одного из свердловских поселков.

Непосредственных исполнителей, действовавших под руководством Маркова-Боброва, Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова приговорили к лишению свободы. Они проведут в колонии от 12 до 16 лет.

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Организатор похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина Алексей Марков-Бобров, чье дело пересматривали, отправлен в колонию строгого режима на 7,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. «Маркову-Боброву назначено наказание в виде семи лет, шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Его дело отправляли на пересмотр после ходатайства в Свердловском областном суде. В 2020 году Марков-Бобров был приговорен к колонии на 9,5 лет. Несмотря на то, что его вину пришлось доказывать заново, следствие установило, то именно Марков Бобов выступал организатором похищения Яшина, у которого собирались забрать десятки миллионов рублей. О деле Яшина стало известно в 2019 году. Суд подтвердил, что Яшина похитили и избивали, чтобы забрать деньги по его векселям на сумму около 34 млн рублей. Как только похитители смогли получить деньги, они бросили Яшина на дороге, без еды, воды и телефона. Он умер недалеко от одного из свердловских поселков. Непосредственных исполнителей, действовавших под руководством Маркова-Боброва, Владимира Краснобаева, Юрия Мусохранова, Василия Паршина и Магафура Султанова приговорили к лишению свободы. Они проведут в колонии от 12 до 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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