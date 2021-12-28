Екатеринбуржцам, убившим влиятельного юриста, вынесен приговор

Дело на похитителей завели в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский областной суд приговорил к заключению в колонии свердловчан Владимира Краснобаева, Юрия Краснобаева, Василия Паршина и Магафура Султанова, похитивших арбитражного управляющего Владимира Яшина, который впоследствии умер. Их приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 16 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Свердловский областной суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 16 лет лишения свободы. Трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, один — в исправительной колонии строгого режим», — сказано в сообщении прокуратуры.

Дело в после пропажи Яшина возбудили в конце 2019 года. Местный житель нашел его, выгуливая собаку. Следователи выяснили, что Яшина похитили и избивали, чтобы получить с него деньги по векселям на сумму не менее 34 млн рублей. Когда злоумышленникам удалось заполучить деньги, они выбросили Яшина без телефона около поселка Садовый, где он и умер.

При жизни Яшин вел несколько десятков дел о банкротстве и пользовался уважением в бизнес-сообществе. Он был конкурсным управляющим ряда петербургских и челябинских предприятий. Незадолго до убийства он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве. Следствие считало, что Яшин был причастен к рейдерским захватам.

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