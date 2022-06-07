Московский дизайнер месяц прожил в чуме в ЯНАО

08 июня 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Съемки проходили в Яр-Сале, Сюнай-Сале, Панаевске, в Приуральском районе и пригороде Салехарда Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Известный российский дизайнер Денис Симачев приехал в ЯНАО, чтобы записать голоса коренных жителей для фильма «Голоса Арктики», который выйдет на экраны 9 июня. Как сообщает telegram-канал окружного правительства, дизайнер прожил в чуме месяц. «Денис Симачев посетил Ямал для записи трэков к фильму „Голоса Арктики“. Съемки проходили в Яр-Сале, Сюнай-Сале, Панаевске, в Приуральском районе и пригороде Салехарда», — говорится в сообщении. В фильме Симачев играет самого себя. Кино состоит из трех новелл. По сюжету, дизайнер отправляется в путешествие по Арктике, чтобы найти уникальные музыкальные напевы. Также в фильме будет рассказано о тайной жизни шаманов, современном технологическом процессе и борьбе коренных народов за культуру и традиции. «Буквально через пять минут общения и погружения в северный быт и культуру ты забываешь о цивилизации и о том, где родился и вырос, начинаешь жить по их правилам. А они, в свою очередь, как-то очень гостеприимно и радушно принимают всех путников. Это большая редкость для Крайнего Севера, поэтому ненцы гостей максимально оберегают и готовы все для них сделать» — приводит пресс-служба слова дизайнера. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Известный российский дизайнер Денис Симачев приехал в ЯНАО, чтобы записать голоса коренных жителей для фильма «Голоса Арктики», который выйдет на экраны 9 июня. Как сообщает telegram-канал окружного правительства, дизайнер прожил в чуме месяц. «Денис Симачев посетил Ямал для записи трэков к фильму „Голоса Арктики“. Съемки проходили в Яр-Сале, Сюнай-Сале, Панаевске, в Приуральском районе и пригороде Салехарда», — говорится в сообщении. В фильме Симачев играет самого себя. Кино состоит из трех новелл. По сюжету, дизайнер отправляется в путешествие по Арктике, чтобы найти уникальные музыкальные напевы. Также в фильме будет рассказано о тайной жизни шаманов, современном технологическом процессе и борьбе коренных народов за культуру и традиции. «Буквально через пять минут общения и погружения в северный быт и культуру ты забываешь о цивилизации и о том, где родился и вырос, начинаешь жить по их правилам. А они, в свою очередь, как-то очень гостеприимно и радушно принимают всех путников. Это большая редкость для Крайнего Севера, поэтому ненцы гостей максимально оберегают и готовы все для них сделать» — приводит пресс-служба слова дизайнера.