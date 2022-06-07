«Сургутнефтегаз» вербует студентов в Нижневартовске

08 июня 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Представители крупнейших предприятий ХМАО вербуют студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускникам Нижневартовского государственного университета (НВГУ) предложат работу представители крупнейших предприятий ХМАО, среди которых «Сургутнефтегаз», «Сибур» и другие. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Представители крупнейших работодателей Нижневартовска и Нижневартовского района готовы принять в свои ряды выпускников вуза. Во время встречи можно будет наладить контакты, составить резюме и договориться о встрече вне стен вуза», — сказали в университете. В пресс-службе университета добавили, что к крупнейшим предприятиям, которые вербуют студентов, относятся: «Сургутнефтегаз», «Россети Тюмень», Нижневартовская ГРЭС, «Сибур» и «ТЭСС Сибирь». «Ярмарка вакансий будет проходить до 9 июня», — заключили в пресс-службе. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Выпускникам Нижневартовского государственного университета (НВГУ) предложат работу представители крупнейших предприятий ХМАО, среди которых «Сургутнефтегаз», «Сибур» и другие. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Представители крупнейших работодателей Нижневартовска и Нижневартовского района готовы принять в свои ряды выпускников вуза. Во время встречи можно будет наладить контакты, составить резюме и договориться о встрече вне стен вуза», — сказали в университете. В пресс-службе университета добавили, что к крупнейшим предприятиям, которые вербуют студентов, относятся: «Сургутнефтегаз», «Россети Тюмень», Нижневартовская ГРЭС, «Сибур» и «ТЭСС Сибирь». «Ярмарка вакансий будет проходить до 9 июня», — заключили в пресс-службе. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.