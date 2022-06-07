07 июня 2022

В совет директоров ММК войдут Касперская и ректор ЮУрГУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заксобрание Челябинской области. Челябинск, шестаков александр
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков впервые вошел в состав совета директоров ММК Фото:

В совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) войдут Наталья Касперская и ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков. Решение будет принято на годовом собрании акционеров 30 июня.

«Президент группы InfoWatch Наталья Касперская выдвинута в новый совет директоров ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“. Кроме того, в новый состав совета впервые выдвинут ректор ЮУрГУ Александр Шестаков», — сообщил «Интерфакс» 8 июня со ссылкой на документы к собранию акционеров.

Наталья Касперская является президентом группы компаний InfoWatch и сооснователем вместе с бывшим мужем Евгением Касперским компании «Лаборатория Касперского». Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков 30 мая был избран президентом вуза. 22 июня истекает срок его полномочий в качестве ректора университета.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) войдут Наталья Касперская и ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков. Решение будет принято на годовом собрании акционеров 30 июня. «Президент группы InfoWatch Наталья Касперская выдвинута в новый совет директоров ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“. Кроме того, в новый состав совета впервые выдвинут ректор ЮУрГУ Александр Шестаков», — сообщил «Интерфакс» 8 июня со ссылкой на документы к собранию акционеров. Наталья Касперская является президентом группы компаний InfoWatch и сооснователем вместе с бывшим мужем Евгением Касперским компании «Лаборатория Касперского». Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков 30 мая был избран президентом вуза. 22 июня истекает срок его полномочий в качестве ректора университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...