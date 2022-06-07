В совет директоров ММК войдут Касперская и ректор ЮУрГУ

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков впервые вошел в состав совета директоров ММК Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) войдут Наталья Касперская и ректор Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Александр Шестаков. Решение будет принято на годовом собрании акционеров 30 июня.

«Президент группы InfoWatch Наталья Касперская выдвинута в новый совет директоров ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“. Кроме того, в новый состав совета впервые выдвинут ректор ЮУрГУ Александр Шестаков», — сообщил «Интерфакс» 8 июня со ссылкой на документы к собранию акционеров.

Наталья Касперская является президентом группы компаний InfoWatch и сооснователем вместе с бывшим мужем Евгением Касперским компании «Лаборатория Касперского». Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков 30 мая был избран президентом вуза. 22 июня истекает срок его полномочий в качестве ректора университета.