В Екатеринбурге на ВИЗе загорелись бани в частном секторе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом
Пожарные уже устраняют возгорание Фото:

В Екатеринбурге на улице Кизеловская (район ВИЗ) горят две бани. Спасатели уже занимаются тушением пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение пожара осложняется плотной застройкой. Посетителей в момент возникновения пожара не было. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.

В тушении пожара участвуют 17 спасателей и шесть пожарных машин. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации [пожара]», — отметили в пресс-службе ведомства.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Екатеринбурге на улице Кизеловская (район ВИЗ) горят две бани. Спасатели уже занимаются тушением пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. «Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение пожара осложняется плотной застройкой. Посетителей в момент возникновения пожара не было. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы. В тушении пожара участвуют 17 спасателей и шесть пожарных машин. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации [пожара]», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...