Пожарные уже устраняют возгорание
В Екатеринбурге на улице Кизеловская (район ВИЗ) горят две бани. Спасатели уже занимаются тушением пожара. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
«Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение пожара осложняется плотной застройкой. Посетителей в момент возникновения пожара не было. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.
В тушении пожара участвуют 17 спасателей и шесть пожарных машин. «Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации [пожара]», — отметили в пресс-службе ведомства.
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