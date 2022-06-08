Лавров дал Украине обещание по спецоперации

08 июня 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в украинских портах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова гарантировать, что не будет пользоваться ситуацией для продолжения спецоперации, если Украина разминирует порты в Черном море. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. «Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции. Москва готова оформить тем или иным способом гарантии по разблокировке портов», — заявил Лавров Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Украина заминировала порты в Черном море, где хранится зерно, из-за этого нет возможности вывезти оттуда продукцию. Ранее президент РФ Владимир Путин также обещал, что российская армия не будет атаковать украинским военных при разминировании портов. В МИД Украины заявляли о готовности разминировать порты, если РФ отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности для коммерческих конвоев, которые вывозят зерно. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для освобождения Донбасса. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия готова гарантировать, что не будет пользоваться ситуацией для продолжения спецоперации, если Украина разминирует порты в Черном море. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. «Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции. Москва готова оформить тем или иным способом гарантии по разблокировке портов», — заявил Лавров Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Украина заминировала порты в Черном море, где хранится зерно, из-за этого нет возможности вывезти оттуда продукцию. Ранее президент РФ Владимир Путин также обещал, что российская армия не будет атаковать украинским военных при разминировании портов. В МИД Украины заявляли о готовности разминировать порты, если РФ отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности для коммерческих конвоев, которые вывозят зерно. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для освобождения Донбасса.