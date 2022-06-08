На бунтующем свердловском заводе почти год задерживали зарплату

08 июня 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Работники «Уральского компрессорного завода» устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, задерживает выплаты с октября 2021 года. Как рассказали работники предприятия в разговоре с URA.RU, причиной задержки являются многочисленные долги по налогам и перед поставщиками. «Начальство никак не оправдывало задержку зарплаты, они говорили, что денег нет, счета арестованы. А счета действительно были арестованы, так как у завода огромные долги по налогам. Первым выплачивали зарплату в цехе с задержкой 2-3 недели. Мастера, начальники цехов, технологи сидели без денег вообще по 1,5 месяца. А начался этот бардак в прошлом октябре—ноябре», — рассказал URA.RU оператор станков ЧПУ седьмого цеха. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. «Количество заказов существенно снизилось с начала года, репутация предприятия ниже плинтуса из-за долгов, поэтому с нами отказываются сотрудничать. Задержки начались еще полтора года назад, но они были небольшими, так что сотрудники с пониманием относились к руководству. Но сейчас обратная связь отсутствует полностью, мы не знаем, что нам делать», — сказал он. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, завод задолжал около 13,4 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого устроили забастовку из-за долгов по зарплате, задерживает выплаты с октября 2021 года. Как рассказали работники предприятия в разговоре с URA.RU, причиной задержки являются многочисленные долги по налогам и перед поставщиками. «Начальство никак не оправдывало задержку зарплаты, они говорили, что денег нет, счета арестованы. А счета действительно были арестованы, так как у завода огромные долги по налогам. Первым выплачивали зарплату в цехе с задержкой 2-3 недели. Мастера, начальники цехов, технологи сидели без денег вообще по 1,5 месяца. А начался этот бардак в прошлом октябре—ноябре», — рассказал URA.RU оператор станков ЧПУ седьмого цеха. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. «Количество заказов существенно снизилось с начала года, репутация предприятия ниже плинтуса из-за долгов, поэтому с нами отказываются сотрудничать. Задержки начались еще полтора года назад, но они были небольшими, так что сотрудники с пониманием относились к руководству. Но сейчас обратная связь отсутствует полностью, мы не знаем, что нам делать», — сказал он. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, завод задолжал около 13,4 миллионов рублей 316 работникам предприятия. Руководство завода должно будет возместить сотрудникам недополученные деньги. Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.