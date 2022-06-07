На заводе супервездеходов ищут сотрудника на зарплату от 70 000

08 июня 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Компания «Вездеходы «Бурлак» готова платить инженеру-конструктору зарплату от 70 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак» в связи с расширением производства идет набор новых сотрудников. Инженеру-конструктору обещают зарплату от 70 000 рублей. Информация о новых вакансиях размещена в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте». «На завод требуется инженер-конструктор. Заработная плата — от 70 000 рублей на руки. Обязанности: проектирование машиностроительного оборудования. Требования: опыт работы в области машиностроения; чтение чертежей, знание ГОСТов. Трудоустройство официальное, предусмотрена компенсация питания», — говорится в вакансии. Также на работу в компанию «Вездеходы «Бурлак» приглашают наладчика станков с ЧПУ с опытом работы от одного года. Заработная плата — от 50 000 рублей. Слесарю-ремонтнику, слесарю механосборочных работ и экспедитору-грузчику обещают платить от 35 000 рублей на руки. Ранее URA.RU писало о том, что предприятие по производству спецтехники для работы в Арктике расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц и создать до 300 новых рабочих мест. Также курганский завод ищет работников на зарплату от 90 000 рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На курганском предприятии «Вездеходы «Бурлак» в связи с расширением производства идет набор новых сотрудников. Инженеру-конструктору обещают зарплату от 70 000 рублей. Информация о новых вакансиях размещена в официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте». «На завод требуется инженер-конструктор. Заработная плата — от 70 000 рублей на руки. Обязанности: проектирование машиностроительного оборудования. Требования: опыт работы в области машиностроения; чтение чертежей, знание ГОСТов. Трудоустройство официальное, предусмотрена компенсация питания», — говорится в вакансии. Также на работу в компанию «Вездеходы «Бурлак» приглашают наладчика станков с ЧПУ с опытом работы от одного года. Заработная плата — от 50 000 рублей. Слесарю-ремонтнику, слесарю механосборочных работ и экспедитору-грузчику обещают платить от 35 000 рублей на руки. Ранее URA.RU писало о том, что предприятие по производству спецтехники для работы в Арктике расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц и создать до 300 новых рабочих мест. Также курганский завод ищет работников на зарплату от 90 000 рублей.