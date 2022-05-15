Курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, аналогов которой нет в мире, расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот. Из-за больших габаритов технике нельзя ездить по трассе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев.
«В следующем году запустим новый сборочный цех, на котором будем производить от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Цех будет оборудован современными станками и лазерами. Новым оборудованием цех начнем заполняться уже примерно через шесть-восемь месяцев», — рассказал Уфимцев. Сейчас на опытном производстве выпускается до трех машин в месяц. Уникальность вездеходов заключается в том, что на них установлены шины низкого давления, которые позволяют не нарушать хрупкую экосистему тундры. Техника способна развивать скорость до 70 км/ч на твердом грунте, а также перевозить до четырех тонн груза.
Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест. Однако гендиректор предприятия считает, что это не самое главное. «Современное производство не должно плодить количество ручного труда. У нас упор на применение современных технологий. Поэтому здесь будут работать высококлассные специалисты. У нас будут созданы высокопроизводительные рабочие места. Мы стремимся к тому, чтобы наш завод соответствовал всем стандартам международного качества», — отметил Уфимцев. Вездеходы «Бурлак» уже прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных нефтегазовых компаниях в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, а также в Антарктиде. Вездеходы транспортируют в регионы с помощью тралов (полуприцеп, предназначенный для транспортировки спецтехники — прим. ред.).
Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские предприятия в период санкций активно занимаются импортозамещением. Зарубежное оборудование, которое попало под запрет, заменяют аналогами с местных заводов.
Курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, аналогов которой нет в мире, расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот. Из-за больших габаритов технике нельзя ездить по трассе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев. «В следующем году запустим новый сборочный цех, на котором будем производить от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Цех будет оборудован современными станками и лазерами. Новым оборудованием цех начнем заполняться уже примерно через шесть-восемь месяцев», — рассказал Уфимцев. Сейчас на опытном производстве выпускается до трех машин в месяц. Уникальность вездеходов заключается в том, что на них установлены шины низкого давления, которые позволяют не нарушать хрупкую экосистему тундры. Техника способна развивать скорость до 70 км/ч на твердом грунте, а также перевозить до четырех тонн груза. Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест. Однако гендиректор предприятия считает, что это не самое главное. «Современное производство не должно плодить количество ручного труда. У нас упор на применение современных технологий. Поэтому здесь будут работать высококлассные специалисты. У нас будут созданы высокопроизводительные рабочие места. Мы стремимся к тому, чтобы наш завод соответствовал всем стандартам международного качества», — отметил Уфимцев. Вездеходы «Бурлак» уже прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных нефтегазовых компаниях в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, а также в Антарктиде. Вездеходы транспортируют в регионы с помощью тралов (полуприцеп, предназначенный для транспортировки спецтехники — прим. ред.). Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские предприятия в период санкций активно занимаются импортозамещением. Зарубежное оборудование, которое попало под запрет, заменяют аналогами с местных заводов.