Курганское предприятие «Вездеходы «Бурлак» планируют выпускать до 30 машин в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, аналогов которой нет в мире, расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот. Из-за больших габаритов технике нельзя ездить по трассе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев.

«В следующем году запустим новый сборочный цех, на котором будем производить от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Цех будет оборудован современными станками и лазерами. Новым оборудованием цех начнем заполняться уже примерно через шесть-восемь месяцев», — рассказал Уфимцев. Сейчас на опытном производстве выпускается до трех машин в месяц. Уникальность вездеходов заключается в том, что на них установлены шины низкого давления, которые позволяют не нарушать хрупкую экосистему тундры. Техника способна развивать скорость до 70 км/ч на твердом грунте, а также перевозить до четырех тонн груза.

Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест. Однако гендиректор предприятия считает, что это не самое главное. «Современное производство не должно плодить количество ручного труда. У нас упор на применение современных технологий. Поэтому здесь будут работать высококлассные специалисты. У нас будут созданы высокопроизводительные рабочие места. Мы стремимся к тому, чтобы наш завод соответствовал всем стандартам международного качества», — отметил Уфимцев. Вездеходы «Бурлак» уже прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных нефтегазовых компаниях в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, а также в Антарктиде. Вездеходы транспортируют в регионы с помощью тралов (полуприцеп, предназначенный для транспортировки спецтехники — прим. ред.).

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские предприятия в период санкций активно занимаются импортозамещением. Зарубежное оборудование, которое попало под запрет, заменяют аналогами с местных заводов.

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Вездеход «Бурлак» производят по уникальной технологии, не имеющей аналогов ни в одной из стран мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый вездеход «Бурлак» был собран в Кургане в начале 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вездеходы используют в МЧС России, военизированных структурах и крупных нефтегазовых компаниях Крайнего Севера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году в Кургане планируют выпускать от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего сертифицировано 13 модификаций вездехода и около 60 модификаций прицепа к нему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Техника способна развивать скорость до 70 км/ч на твердом грунте и перевозить до четырех тонн груза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благодаря шинам низкого давления вездеход, что позволяет не нарушать экосистему тундры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вездеходы предназначены для работы в условиях сурового климата в труднопроходимой местности, в том числе болот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бурлак» может перевозить до 15 человек и оборудован восемью спальными местами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU