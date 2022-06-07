07 июня 2022

В тюменском правительстве объяснили трату миллионов на шифровку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган, чиновники, совещание, правительство, экран, заседание, монитор, компьютер, депутаты, микрофоны
VPN нужен чиновникам для обмена данными между собой Фото:

Услуги шифровки посредством VPN нужны тюменским чиновникам для эффективной работы и обмена данными, а не для посещения заблокированных в РФ сайтов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Власти заплатят за эти услуги порядка 31 млн рублей.

«Доступ к виртуальным частным cетям (VPN) закупается с 2008 года. Это необходим для объединения органов власти и местного самоуправления, расположенных в разных локациях, в единую сеть передачи данных, для своевременного обмена информацией. Это не связано с необходимостью захода на ресурсы в интернете, заблокированные на территории РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

Ранее агентство писало, что Центр информационных технологий Тюменской области разместил закупку на услуги VPN для чиновников. Бюджету это стоит порядка 31 млн рублей.

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Услуги шифровки посредством VPN нужны тюменским чиновникам для эффективной работы и обмена данными, а не для посещения заблокированных в РФ сайтов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Власти заплатят за эти услуги порядка 31 млн рублей. «Доступ к виртуальным частным cетям (VPN) закупается с 2008 года. Это необходим для объединения органов власти и местного самоуправления, расположенных в разных локациях, в единую сеть передачи данных, для своевременного обмена информацией. Это не связано с необходимостью захода на ресурсы в интернете, заблокированные на территории РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Ранее агентство писало, что Центр информационных технологий Тюменской области разместил закупку на услуги VPN для чиновников. Бюджету это стоит порядка 31 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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