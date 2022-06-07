В тюменском правительстве объяснили трату миллионов на шифровку

08 июня 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

VPN нужен чиновникам для обмена данными между собой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Услуги шифровки посредством VPN нужны тюменским чиновникам для эффективной работы и обмена данными, а не для посещения заблокированных в РФ сайтов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Власти заплатят за эти услуги порядка 31 млн рублей. «Доступ к виртуальным частным cетям (VPN) закупается с 2008 года. Это необходим для объединения органов власти и местного самоуправления, расположенных в разных локациях, в единую сеть передачи данных, для своевременного обмена информацией. Это не связано с необходимостью захода на ресурсы в интернете, заблокированные на территории РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Ранее агентство писало, что Центр информационных технологий Тюменской области разместил закупку на услуги VPN для чиновников. Бюджету это стоит порядка 31 млн рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Услуги шифровки посредством VPN нужны тюменским чиновникам для эффективной работы и обмена данными, а не для посещения заблокированных в РФ сайтов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. Власти заплатят за эти услуги порядка 31 млн рублей. «Доступ к виртуальным частным cетям (VPN) закупается с 2008 года. Это необходим для объединения органов власти и местного самоуправления, расположенных в разных локациях, в единую сеть передачи данных, для своевременного обмена информацией. Это не связано с необходимостью захода на ресурсы в интернете, заблокированные на территории РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Ранее агентство писало, что Центр информационных технологий Тюменской области разместил закупку на услуги VPN для чиновников. Бюджету это стоит порядка 31 млн рублей.