Возле трассы Курган-Екатеринбург обнаружили мину. Фото

23 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Возле курганской трассы нашли боеприпас (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле трассы Курган-Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области. «Взрывотехники ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии обезвредили мину, найденную дорожными рабочими на 353 км федеральной автомобильной трассы Курган-Екатеринбург, на обочине, возле стоянки большегрузного транспорта», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Росгвардии установили, что это оказалась минометная мина калибра 120 мм. На боеприпасе обнаружили коррозию, был поврежден головной взрыватель. Мину вывезли на полигон и уничтожили. Представители Росгвардии просят жителей не приближаться к таким находкам и сообщать о них в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Окунево в Щучанском районе взрывотехники нашли более 100 артиллерийских снарядов и мин. Тогда было уничтожено семь боеприпасов. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Сотрудники Росгвардии обезвредили на полигоне минометную мину Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Курганской области

Возле трассы Курган-Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области. «Взрывотехники ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии обезвредили мину, найденную дорожными рабочими на 353 км федеральной автомобильной трассы Курган-Екатеринбург, на обочине, возле стоянки большегрузного транспорта», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Росгвардии установили, что это оказалась минометная мина калибра 120 мм. На боеприпасе обнаружили коррозию, был поврежден головной взрыватель. Мину вывезли на полигон и уничтожили. Представители Росгвардии просят жителей не приближаться к таким находкам и сообщать о них в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Окунево в Щучанском районе взрывотехники нашли более 100 артиллерийских снарядов и мин. Тогда было уничтожено семь боеприпасов. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе.