Возле трассы Курган-Екатеринбург обнаружили мину. Фото

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Крым., боеприпасы, снаряды
Возле курганской трассы нашли боеприпас (архивное фото) Фото:

Возле трассы Курган-Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области.

«Взрывотехники ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии обезвредили мину, найденную дорожными рабочими на 353 км федеральной автомобильной трассы Курган-Екатеринбург, на обочине, возле стоянки большегрузного транспорта», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Росгвардии установили, что это оказалась минометная мина калибра 120 мм.

На боеприпасе обнаружили коррозию, был поврежден головной взрыватель. Мину вывезли на полигон и уничтожили. Представители Росгвардии просят жителей не приближаться к таким находкам и сообщать о них в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Окунево в Щучанском районе взрывотехники нашли более 100 артиллерийских снарядов и мин. Тогда было уничтожено семь боеприпасов. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе.

Сотрудники Росгвардии обезвредили на полигоне минометную мину
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Возле трассы Курган-Екатеринбург дорожные рабочие обнаружили мину. Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОН. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области. «Взрывотехники ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии обезвредили мину, найденную дорожными рабочими на 353 км федеральной автомобильной трассы Курган-Екатеринбург, на обочине, возле стоянки большегрузного транспорта», — указано в сообщении ведомства. Сотрудники Росгвардии установили, что это оказалась минометная мина калибра 120 мм. На боеприпасе обнаружили коррозию, был поврежден головной взрыватель. Мину вывезли на полигон и уничтожили. Представители Росгвардии просят жителей не приближаться к таким находкам и сообщать о них в правоохранительные органы. Ранее URA.RU сообщало, что на берегу озера Окунево в Щучанском районе взрывотехники нашли более 100 артиллерийских снарядов и мин. Тогда было уничтожено семь боеприпасов. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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