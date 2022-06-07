В Сургуте трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома

В Сургуте полиция проводит проверку по факту падения ребенка
В Сургуте из окна третьего этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Ребенок выпал из окна, но остался жив. Сейчас он госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы. К ситуации будет подключаться комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы оценить обстоятельства, при которых произошло это ЧП», — сообщили в окружной полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Там двухлетний малыш упал со второго этажа жилого дома.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал