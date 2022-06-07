07 июня 2022

В Сургуте трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
В Сургуте полиция проводит проверку по факту падения ребенка Фото:

В Сургуте из окна третьего этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Ребенок выпал из окна, но остался жив. Сейчас он госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы. К ситуации будет подключаться комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы оценить обстоятельства, при которых произошло это ЧП», — сообщили в окружной полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Там двухлетний малыш упал со второго этажа жилого дома.

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В Сургуте из окна третьего этажа жилого дома выпал трехлетний ребенок. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Ребенок выпал из окна, но остался жив. Сейчас он госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы. К ситуации будет подключаться комиссия по делам несовершеннолетних, чтобы оценить обстоятельства, при которых произошло это ЧП», — сообщили в окружной полиции. Ранее URA.RU сообщало, что аналогичный случай произошел в Екатеринбурге. Там двухлетний малыш упал со второго этажа жилого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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