Грозы с градом придут в Челябинскую область 9 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Град, грозы и дожди ожидаются в Челябинской области 9 июня. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 9 июня в Челябинской области начнут кратковременные дожди, в горах до сильных. Днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах перейдут в грозы, возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС.

Дневные температуры ожидаются в пределах 13-18 градусов, в горах опускаясь до 10 градусов. Порывы ветра будут достигать при грозах 17 метров в секунду.

Последующие дни — 10 и 11 июня — также будут дождливыми. При этом будет существенно теплее: до 20-23 градусов. Погода останется ветреной — порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС