Синоптики обещают Челябинской области град и грозы. Скрин

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Грозы с градом придут в Челябинскую область 9 июня Фото:

Град, грозы и дожди ожидаются в Челябинской области 9 июня. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 9 июня в Челябинской области начнут кратковременные дожди, в горах до сильных. Днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах перейдут в грозы, возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС.

Дневные температуры ожидаются в пределах 13-18 градусов, в горах опускаясь до 10 градусов. Порывы ветра будут достигать при грозах 17 метров в секунду.

Последующие дни — 10 и 11 июня — также будут дождливыми. При этом будет существенно теплее: до 20-23 градусов. Погода останется ветреной — порывы будут достигать 14 метров в секунду.

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Град, грозы и дожди ожидаются в Челябинской области 9 июня. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на 9 июня в Челябинской области начнут кратковременные дожди, в горах до сильных. Днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди в отдельных районах перейдут в грозы, возможен град», — пояснили в Челябинском ЦГМС. Дневные температуры ожидаются в пределах 13-18 градусов, в горах опускаясь до 10 градусов. Порывы ветра будут достигать при грозах 17 метров в секунду. Последующие дни — 10 и 11 июня — также будут дождливыми. При этом будет существенно теплее: до 20-23 градусов. Погода останется ветреной — порывы будут достигать 14 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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