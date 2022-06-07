В Перми приняли окончательное решение по новому мосту через Каму

Власти передумали строить новый мост параллельно действующему Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Третий мост через Каму точно будет построен в створе площади Гайдара в Перми. В этом в ходе прямого эфира в группе «ВКонтакте» «Пермский край» 8 июня заверил министр транспорта региона Андрей Алякринский. Эксперты прочитали разные транспортные модели и выяснили, что мост востребован именно здесь. Изначально власти планировали возвести его в створе улицы Крисанова, параллельно действующему коммунальному мосту.

«Мы смоделировали транспортные потоки в 2030—2040-е годы, и у нас получилось, что улица Крисанова просто встанет. Почему мы строим дополнительный мост? Потому что по существующему в часы пик уже не проедешь, количество транспорта превышает его возможности. Строить еще один мост, который через пять лет встанет в пробку, смысла нет», — заявил министр.

По его словам, проектирование третьего моста должно закончиться в третьем квартале 2023 года. После этого будет понятна стоимость работ и этапы их проведения.

Губернатор Дмитрий Махонин ранее анонсировал, что мост будет возведен в створе улице Крисанова. Однако для этого пришлось бы потратить на выкуп зданий, которые мешают строительству, миллионы рублей. Поэтому власти решили остановиться на варианте с площадью Гайдара.