В Перми в 2024 году начнут строить новый мост через Каму

Победитель конкурса на проектирование третьего моста через Каму в Перми определился в ноябре 2021 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В планах пермских властей — через два года запустить в столице края строительство третьего моста через Каму. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил во время прямого эфира, который транслировался на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рассчитываем, что в следующем году будет готова проектно-сметная документация, подготовлены все решения. Строительство моста может начаться в 2024 году», — сказал Махонин. Губернатор подчеркнул, что «эта ситуация реалистична».

Стоимость контракта превышает 605 миллионов рублей. Створ моста будет проходить через площадь Гайдара. Это позволит существенно разгрузить городской трафик и приступить к капитальной реконструкции Коммунального моста.

О том, что проектировщик третьего камского моста определился, URA.RU писало ранее. Подрядчику необходимо было разработать не менее трех вариантов размещения. Краевые власти рассчитывали построить мостовое сооружение до 2027 года. Его длина должна была составить почти 12 километров, а ориентировочная стоимость — порядка 44 миллиардов рублей.