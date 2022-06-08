Cкандальная пермская колония пошьет униформу для тюремщиков

ИК-9 пошьет тысячи комплектов униформы для регионального управления ФСИН Фото: Анна Майорова © URA.RU

Исправительная колония №9, расположенная в Соликамске, поставит для подведомственной структуры ГУ ФСИН по Пермскому краю спецодежду на 16,5 млн рублей. Госконтракт на поставку вещевого имущества для личного состава в рамках гособоронзаказа размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки).

«Грузополучателем государственного заказчика является подведомственное ему ФКУ „База материально-технического и военного снабжения“ ГУ ФСИН по Пермскому краю. Цена контракта составляет 16 495 000 рублей», — сказано в контракте. Указано, что закупка произведена у единственного поставщика, коим является ИК-9.

Согласно условиям контракта, колония пошьет летние и зимние (в том числе маскировочной расцветки) костюмы для сотрудников УФСИН в количестве 3000 штук, а также 2000 фуражек маскировочной расцветки. Срок действия контракта определен сторонами до 20 декабря текущего года.

ИК-9 получила скандальную известность после обнародования видео, на котором было зафиксировано избиение и изнасилование бывшего осужденного этой колонии Дмитрия Сергеева. Также в «девятке» при странных обстоятельствах погиб вор в законе Владимир Вагин (Вова Вагон), имевший тесные связи с криминальным авторитетом Дедом Хасаном (Аслан Усоян).