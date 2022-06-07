07 июня 2022

Курганские чиновники рассказали о причинах сокращения учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, педагог, учительница
В Курганской области за последние десять лет число школьных учителей снизилось на 1,4 тысячи человек Фото:

В курганских школах за последние десять лет количество сельских учителей снизилось почти на полторы тысячи человек. Одна из причин — оптимизация школ. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области.

«За последние десять лет число учителей в сельских школах сократилось на 1,4 тысячи человек. Однако это не повлекло существенного дефицита педагогических кадров. Снижение количества сельских учителей связано с процессом укрупнения образовательных организаций, в ходе которого педагоги из малокомплектных школ переводятся в базовые организации, где больше возможностей для качественного образования», — рассказали в пресс-службе депобразования региона. В школах Кургана за последние десять лет число педагогов увеличилось на 79 человек.

Для привлечения учителей в село ведется работа по созданию более комфортных условий. Так, за последние три года в регионе отремонтировано 258 объектов образования. Продолжается реализация программы «Земский учитель», в рамках которой участники получают по одному миллиону рублей. «Благодаря программе, за два года удалось привлечь в сельскую местность 43 учителя, в том числе из других регионов. Сейчас идет прием заявок на участие в программе 2022 года», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко сократилось число школьных учителей. По данным Росстата, в прошлом году их было около семи тысяч человек. Также стало известно, что курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий.

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В курганских школах за последние десять лет количество сельских учителей снизилось почти на полторы тысячи человек. Одна из причин — оптимизация школ. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области. «За последние десять лет число учителей в сельских школах сократилось на 1,4 тысячи человек. Однако это не повлекло существенного дефицита педагогических кадров. Снижение количества сельских учителей связано с процессом укрупнения образовательных организаций, в ходе которого педагоги из малокомплектных школ переводятся в базовые организации, где больше возможностей для качественного образования», — рассказали в пресс-службе депобразования региона. В школах Кургана за последние десять лет число педагогов увеличилось на 79 человек. Для привлечения учителей в село ведется работа по созданию более комфортных условий. Так, за последние три года в регионе отремонтировано 258 объектов образования. Продолжается реализация программы «Земский учитель», в рамках которой участники получают по одному миллиону рублей. «Благодаря программе, за два года удалось привлечь в сельскую местность 43 учителя, в том числе из других регионов. Сейчас идет прием заявок на участие в программе 2022 года», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко сократилось число школьных учителей. По данным Росстата, в прошлом году их было около семи тысяч человек. Также стало известно, что курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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