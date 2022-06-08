Мишустин вручил награды социальным работникам России

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин поблагодарил социальных работников за их труд в условиях пандемии Фото:

Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил правительственные награды работникам социальной сферы в честь их профессионального праздника. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«От всей души поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником — Днем социального работника. Хочу сказать, что вы делаете огромное дело для страны, и поблагодарить вас за ваш нелегкий, незаменимый труд», — цитирует слова Мишустина пресс-служба.

Так, почетные грамоты получили десять работников центров социальной помощи и обслуживания, приюта для детей и подростков, дома-интерната для престарелых и инвалидов. Среди них — психологи, дефектологи и другие специалисты. Еще восьми соцработникам объявлена благодарность правительства. В их ряду была названа и заместитель директора Центра социального обслуживания из Лабытнанги (ЯНАО) Наталья Сухорукова.

Кроме того, глава правительства особо отметил вклад социальных работников в борьбу с пандемией коронавируса. «Как подчеркнул президент [России Владимир Путин], несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно и героически выполняли свой долг. Многие буквально жили на работе, не видя собственных родных и близких», — сказал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дне социального работника» 27 октября 2000 года. С тех пор праздник ежегодно отмечается в России 8 июня.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил правительственные награды работникам социальной сферы в честь их профессионального праздника. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «От всей души поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником — Днем социального работника. Хочу сказать, что вы делаете огромное дело для страны, и поблагодарить вас за ваш нелегкий, незаменимый труд», — цитирует слова Мишустина пресс-служба. Так, почетные грамоты получили десять работников центров социальной помощи и обслуживания, приюта для детей и подростков, дома-интерната для престарелых и инвалидов. Среди них — психологи, дефектологи и другие специалисты. Еще восьми соцработникам объявлена благодарность правительства. В их ряду была названа и заместитель директора Центра социального обслуживания из Лабытнанги (ЯНАО) Наталья Сухорукова. Кроме того, глава правительства особо отметил вклад социальных работников в борьбу с пандемией коронавируса. «Как подчеркнул президент [России Владимир Путин], несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно и героически выполняли свой долг. Многие буквально жили на работе, не видя собственных родных и близких», — сказал Мишустин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дне социального работника» 27 октября 2000 года. С тех пор праздник ежегодно отмечается в России 8 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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