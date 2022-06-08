В Челябинске ребенок выпал с балкона восьмого этажа

Ребенка увезли на машине скорой помощи (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

На северо-западе Челябинска мальчик выпал с общего балкона восьмого этажа одного из домов по улице Двинской. Его увезла скорая, рассказали жители дома. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Не могу сказать, являлся ли пострадавший жильцом дома или был посторонним. Однако незнакомцам попасть в подъезд проблематично, так как тот охраняется. Но он мог прийти к кому-нибудь в гости», — рассказал читатель URA.RU.

Балконы 15-этажной свечки выходят во двор. Свидетели утверждают, что ребенок выпал с общего балкона восьмого этажа. Пока неизвестно, жив он или нет. По их словам, пострадавшего ребенка погрузили в карету скорой помощи и увезли.

В УМВД города подтвердили факт падения ребенка. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.