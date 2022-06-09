Мэры из ХМАО улетели на закрытое совещание с чиновником из Кремля

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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
На совещании в Челябинске участники обсудят национальную политику Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко отправились в командировку в Челябинск на совещание по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэриях городов ХМАО.

Чиновники примут участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года». В его рамках запланированы вступительные слова Магомедова и Якушева, а затем совещание перейдет в закрытый формат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что в список югорских мэров, которых пригласили в Челябинск, вошла и глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Выяснить, отправилась ли она на совещание, на момент публикации материала не удалось. Чиновница не ответила на телефонный звонок

Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с замглавы администрации президента РФ и уральским полпредом отправилась и губернатор ХМАО Наталья Комарова. На совещание приглашены все главы регионов УрФО.

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Глава Сургута Андрей Филатов и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко отправились в командировку в Челябинск на совещание по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэриях городов ХМАО. Чиновники примут участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года». В его рамках запланированы вступительные слова Магомедова и Якушева, а затем совещание перейдет в закрытый формат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что в список югорских мэров, которых пригласили в Челябинск, вошла и глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Выяснить, отправилась ли она на совещание, на момент публикации материала не удалось. Чиновница не ответила на телефонный звонок Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с замглавы администрации президента РФ и уральским полпредом отправилась и губернатор ХМАО Наталья Комарова. На совещание приглашены все главы регионов УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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