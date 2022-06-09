Мэры из ХМАО улетели на закрытое совещание с чиновником из Кремля

Глава Сургута Андрей Филатов и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко отправились в командировку в Челябинск на совещание по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэриях городов ХМАО.
Чиновники примут участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года». В его рамках запланированы вступительные слова Магомедова и Якушева, а затем совещание перейдет в закрытый формат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что в список югорских мэров, которых пригласили в Челябинск, вошла и глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Выяснить, отправилась ли она на совещание, на момент публикации материала не удалось. Чиновница не ответила на телефонный звонок
Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с замглавы администрации президента РФ и уральским полпредом отправилась и губернатор ХМАО Наталья Комарова. На совещание приглашены все главы регионов УрФО.
Глава Сургута Андрей Филатов и глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко отправились в командировку в Челябинск на совещание по национальной политике с участием замглавы администрации президента России Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэриях городов ХМАО. Чиновники примут участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся в пределах УрФО, по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года». В его рамках запланированы вступительные слова Магомедова и Якушева, а затем совещание перейдет в закрытый формат. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что в список югорских мэров, которых пригласили в Челябинск, вошла и глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Выяснить, отправилась ли она на совещание, на момент публикации материала не удалось. Чиновница не ответила на телефонный звонок Ранее URA.RU сообщало, что на встречу с замглавы администрации президента РФ и уральским полпредом отправилась и губернатор ХМАО Наталья Комарова. На совещание приглашены все главы регионов УрФО.