Глава ДНР подписал указ об отставке правительства

Денис Пушили отправил в отставку кабмин ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства. Документ опубликован на официальном сайте Пушилина.
«Освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики», — сказано в указе. Также в отставку отправлено все правительство ДНР.
Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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