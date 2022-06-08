Глава ДНР подписал указ об отставке правительства

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушили отправил в отставку кабмин ДНР Фото:

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства. Документ опубликован на официальном сайте Пушилина.

«Освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики», — сказано в указе. Также в отставку отправлено все правительство ДНР.

Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства. Документ опубликован на официальном сайте Пушилина. «Освободить Ананченко Александра Евгеньевича от должности председателя правительства Донецкой народной республики», — сказано в указе. Также в отставку отправлено все правительство ДНР. Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина. Указ вступает в силу со дня его подписания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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