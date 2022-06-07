Полицейские проводят проверку по факту избиения школьника в Пермском крае (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В соцсетях появилось видео, снятое в Березниках (Пермский край), на котором группа подростков избивает школьника с особой жестокостью. Очевидец снимал происходящее на смартфон из окна дома напротив.

«Опять бои без правил. Если кто-то из родителей узнал своих, проведите беседу», — видео опубликовано 8 июня анонимным пользователем в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что толпа школьников — около десяти человек — полукругом обступили лежащего на земле мальчика. Причем, некоторые из присутствующих — значительно старше остальных. Один из подростков бьет парня в лицо кулаком, потом вскакивает и начинает пинать, целясь в голову.

Обращений в полицию по данному факту не поступало, пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В настоящее время сотрудниками полиции изучается видео, размещенное в сети. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего».

URA.RU уже писало, что в Пермском крае группа школьников устроила расправу над сверстницей. Тогда несколько человек также окружили девочку. Одна из школьниц нанесла ей несколько ударов руками и ногами, а затем то же самое сделал молодой человек.

Избиение школьника произошло прямо под окнами жилого дома Скриншот: VK, «ЧП Березники!»