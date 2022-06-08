Минцифры предложило повысить пошлину за услуги связи в 130 раз

09 июня 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Минцифры уточнили, что нововведение коснется лишь некоторых операторов Фото: Илья Московец © URA.RU В России предложили увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи в 130 раз. С такой инициативой выступили Минцифры РФ. «Предлагаем увеличить размер госпошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей на 9 видов лицензий по услугам связи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что в настоящее время стоимость госпошлины составляет всего 7,5 тысяч рублей. Часто недобросовестные операторы пользуются низкой стоимостью, и когда Роскомнадзор выявляет нарушение, операторы не выплачивают штраф, а просто пишут заявление о прекращении лицензии, после чего оформляют новую. «Это проще, чем оплатить штраф», — поясняют Минцифры. При этом в примечании написано, что нововведение коснется только новых операторов, а те, у кого уже есть лицензии, будут продлевать их на прежних условиях — за 750 рублей. Срок действия лицензии — до пяти лет. В России появятся отечественные станции связи. Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Конкурировать Yadro придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России предложили увеличить размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи в 130 раз. С такой инициативой выступили Минцифры РФ. «Предлагаем увеличить размер госпошлины с 7,5 тысяч до 1 млн рублей на 9 видов лицензий по услугам связи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что в настоящее время стоимость госпошлины составляет всего 7,5 тысяч рублей. Часто недобросовестные операторы пользуются низкой стоимостью, и когда Роскомнадзор выявляет нарушение, операторы не выплачивают штраф, а просто пишут заявление о прекращении лицензии, после чего оформляют новую. «Это проще, чем оплатить штраф», — поясняют Минцифры. При этом в примечании написано, что нововведение коснется только новых операторов, а те, у кого уже есть лицензии, будут продлевать их на прежних условиях — за 750 рублей. Срок действия лицензии — до пяти лет. В России появятся отечественные станции связи. Российская технологическая компания «Ядро» (Yadro), входящая в «ИКС Холдинг», займется разработкой станций LTE и 5G. Конкурировать Yadro придется со «Спектром», входящим в структуру «Ростеха», который занимается развитием аналогичного проекта.