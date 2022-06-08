Власти Литвы заявили о дефиците древесины из-за санкций против РФ

09 июня 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

В 2021-м цена на древесное сырье в Литве выросла на 40 процентов, а в этом — еще примерно на пятую часть Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Литвы заявило о дефиците древесины из-за санкций, введенных против России и Белоруссии. О масштабной проблеме, появившейся в стране, рассказал замминистра окружающей среды Литовской Республики Данас Аугутис. «Литва импортировала древесину из Белоруссии и России. Сейчас этот импорт остановился и, фактически, в условиях Литвы у нас дефицит древесины», — приводит слова Аугутиса информагентство ELTA. Он считает, что способов выхода из сложившейся ситуации остается немного. Министерство окружающей среды собирается изменить правила экспорта, чтобы зафиксировать количество древесины, которую можно вывозить в другие страны Евросоюза. Подобные меры могут оказаться недостаточными, отмечают эксперты внутри страны. Глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, считает, что предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на ситуацию: «Подобные изменения недостаточны. […] Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты». Западные страны ввели большое количество санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление нарастает с начала «нулевых» и в последнее время только обостряется. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство Литвы заявило о дефиците древесины из-за санкций, введенных против России и Белоруссии. О масштабной проблеме, появившейся в стране, рассказал замминистра окружающей среды Литовской Республики Данас Аугутис. «Литва импортировала древесину из Белоруссии и России. Сейчас этот импорт остановился и, фактически, в условиях Литвы у нас дефицит древесины», — приводит слова Аугутиса информагентство ELTA. Он считает, что способов выхода из сложившейся ситуации остается немного. Министерство окружающей среды собирается изменить правила экспорта, чтобы зафиксировать количество древесины, которую можно вывозить в другие страны Евросоюза. Подобные меры могут оказаться недостаточными, отмечают эксперты внутри страны. Глава ассоциации «Литовская древесина» Раймундас Бейнортас, считает, что предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на ситуацию: «Подобные изменения недостаточны. […] Все хорошо, если цена на древесину растет или падает по объективным причинам. Экономическая трагедия Литвы в том, что рост цен часто вызывают спекулянты». Западные страны ввели большое количество санкций против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление нарастает с начала «нулевых» и в последнее время только обостряется. После введения шестого пакета санкций ЕС спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.