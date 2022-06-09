Синоптик пообещал москвичам почти 30-градусную жару

09 июня 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Купальный сезон в Москве откроется в середине следующей недели Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве температура на следующей неделе будет достигать 29 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Погода во второй половине недели и в начале следующей очень опережает климат. Она достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. В пятницу температура может достичь даже 29 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС. Также он рассказал, когда откроется купальный сезон этим летом. «Купальный сезон в столичном регионе откроют в середине следующей недели, благодаря теплой погоде», — подытожил руководитель. По данным Гидрометцентра, самые жаркие дни будут 9 и 10 июня. Температура будет достигать плюс 28 градусов. Жаркие дни продляться до 14 июня. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве температура на следующей неделе будет достигать 29 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Погода во второй половине недели и в начале следующей очень опережает климат. Она достаточно однородна — хорошая погода, характерная для июля. В пятницу температура может достичь даже 29 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС. Также он рассказал, когда откроется купальный сезон этим летом. «Купальный сезон в столичном регионе откроют в середине следующей недели, благодаря теплой погоде», — подытожил руководитель. По данным Гидрометцентра, самые жаркие дни будут 9 и 10 июня. Температура будет достигать плюс 28 градусов. Жаркие дни продляться до 14 июня.