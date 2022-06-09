РИАН: Запад пытается настроить республики РФ против Москвы

Страны Запада агитируют российские республики бороться против власти, считает ФАДН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Страны Запада пытаются настроить российские республики против власти путем давления на национальный признак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Продвигается тезис о том, что спецоперация является для них „чужой войной“. Особый акцент делается на народы, исповедующие ислам, представители которых якобы не должны сражаться на стороне России. Подобных примеров можно привести множество. Все они свидетельствуют о том, что наши оппоненты ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды „деколонизации“ и эксплуатации старого заезженного мифа об „империи зла“», — пишет РИА «Новости».

По данным ФАДН, Запад посредством информационной кампании пытается представить Россию как «колониальную империю», которую надо развалить. В частности, татар агитируют брать у украинцев пример того, как «воевать с империей». Аналогичная тенденция наблюдается и в Бурятии. Граждан республики пытаются убедить, что правительство РФ намерено отправляет бурятов «на верную гибель».

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