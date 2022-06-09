РБК: российские банки закупятся отечественными банкоматами

09 июня 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

«Сбербанк» и ВТБ хотят купить банкоматы на отечественном процессоре «Эльбрус», утверждает РБК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупнейшие российские банки планируют закупить отечественные банкоматы на процессоре «Эльбрус», их выпуск ожидается в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков. «Крупные российские банки, часть из которых находится под западными санкциями, начнут закупки отечественных банкоматов. Сейчас на российском рынке представлены только иностранные производители банкоматов. Согласно постановлению правительства, доля российской продукции при закупках таких устройств должна составлять не менее 18% для банков с госучастием, с 2022 года она выросла до 20%», — пишет РБК. Производить отечественные банкоматы будет компания BFS. «Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысяч устройств», — сказал генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов. По информации РБК, в покупке банкоматов с процессором «Эльбрус» также заинтересован «Сбербанк». Ранее страны Запада ввели санкции против крупнейших российских банков. Таким образом Запад отреагировал на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Крупнейшие российские банки планируют закупить отечественные банкоматы на процессоре «Эльбрус», их выпуск ожидается в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков. «Крупные российские банки, часть из которых находится под западными санкциями, начнут закупки отечественных банкоматов. Сейчас на российском рынке представлены только иностранные производители банкоматов. Согласно постановлению правительства, доля российской продукции при закупках таких устройств должна составлять не менее 18% для банков с госучастием, с 2022 года она выросла до 20%», — пишет РБК. Производить отечественные банкоматы будет компания BFS. «Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысяч устройств», — сказал генеральный директор и совладелец BFS Артем Жилонов. По информации РБК, в покупке банкоматов с процессором «Эльбрус» также заинтересован «Сбербанк». Ранее страны Запада ввели санкции против крупнейших российских банков. Таким образом Запад отреагировал на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT.