Посол Германии в Москве заявил об «обвале» отношений с Россией

09 июня 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Германия и Россия и дальше будут нуждаться друг в друге, считает Геза Андреас фон Гайр Фото: Николай Бастриков © URA.RU Отношения России и Германии переживают «обвал». Такое заявление сделал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. «Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран. Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», — сказал фон Гайр в интервью РИА «Новости». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы мирным жителям не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Отношения России и Германии переживают «обвал». Такое заявление сделал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр. «Когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля — в области науки, культуры, экономики — и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран. Тем не менее, конечно, как географические соседи мы во многих отношениях и дальше будем нуждаться друг в друге, учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», — сказал фон Гайр в интервью РИА «Новости». 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что растущие угрозы мирным жителям не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.