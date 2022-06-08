На въезде в Тюмень образовалась пробка

09 июня 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

На въезде в Тюмень со стороны Екатеринбурга образовался затор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобилисты вынуждены стоять в заторе на въезде в Тюмень: пробка образовалась на Московском тракте, она также затрагивает часть развязки на окружной дороге. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Пробка на Московском тракте, на подъезде к Тюмени со стороны Екатеринбурга. Протяженность — порядка 500 метров, с заходом на полосу развязки на окружной дороге», — сообщает сервис «Яндекс Пробки». Причиной затора стали две аварии. На картах они отмечены, однако, как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, информации о данных ДТП в ведомстве нет. Это значит, что столкновения были несерьезными, люди в них не пострадали. Уже традиционно в Тюмени затор наблюдается также на улице Федюнинского, по направлению к Червишевской развязке, частично — на Червишевском тракте, и на половине дороги по улице Ставропольской. Эти пробки появились в Тюмени 2 июня, после начала ремонта развязки, который продлится до 1 июля. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Автомобилисты вынуждены стоять в заторе на въезде в Тюмень: пробка образовалась на Московском тракте, она также затрагивает часть развязки на окружной дороге. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Пробка на Московском тракте, на подъезде к Тюмени со стороны Екатеринбурга. Протяженность — порядка 500 метров, с заходом на полосу развязки на окружной дороге», — сообщает сервис «Яндекс Пробки». Причиной затора стали две аварии. На картах они отмечены, однако, как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, информации о данных ДТП в ведомстве нет. Это значит, что столкновения были несерьезными, люди в них не пострадали. Уже традиционно в Тюмени затор наблюдается также на улице Федюнинского, по направлению к Червишевской развязке, частично — на Червишевском тракте, и на половине дороги по улице Ставропольской. Эти пробки появились в Тюмени 2 июня, после начала ремонта развязки, который продлится до 1 июля.