Госдума: государство будет само сообщать россиянам о выплатах

09 июня 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В России вырастет адресность поддержки граждан, заявили в Госдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 8 июня в силу вступил закон, согласно которому государство само будет уведомлять граждан о получении различных выплат и льгот. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы. «Гражданам не придется выяснять, какая помощь им положена. Государство само уведомит вас о возможности получения льгот и пособий, на которые вы имеете право. Кроме того, повысится адресность поддержки граждан и ускорится ее назначение», — сообщили в Госдуме. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

С 8 июня в силу вступил закон, согласно которому государство само будет уведомлять граждан о получении различных выплат и льгот. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы. «Гражданам не придется выяснять, какая помощь им положена. Государство само уведомит вас о возможности получения льгот и пособий, на которые вы имеете право. Кроме того, повысится адресность поддержки граждан и ускорится ее назначение», — сообщили в Госдуме. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме.