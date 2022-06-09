Госдума: государство будет само сообщать россиянам о выплатах

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В России вырастет адресность поддержки граждан, заявили в Госдуме Фото:

С 8 июня в силу вступил закон, согласно которому государство само будет уведомлять граждан о получении различных выплат и льгот. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы.

«Гражданам не придется выяснять, какая помощь им положена. Государство само уведомит вас о возможности получения льгот и пособий, на которые вы имеете право. Кроме того, повысится адресность поддержки граждан и ускорится ее назначение», — сообщили в Госдуме.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме.

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С 8 июня в силу вступил закон, согласно которому государство само будет уведомлять граждан о получении различных выплат и льгот. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Государственной думы. «Гражданам не придется выяснять, какая помощь им положена. Государство само уведомит вас о возможности получения льгот и пособий, на которые вы имеете право. Кроме того, повысится адресность поддержки граждан и ускорится ее назначение», — сообщили в Госдуме. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году социальная помощь в России будет оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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