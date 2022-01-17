Депутат Госдумы: 11 выплат россияне будут получать автоматически

17 января 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

С 1 января 11 выплат россиянам будут выплачивать без сбора документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2022 года еще 11 социальных выплат россияне будут получать автоматически, без сбора и предоставления документов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил новые правила предоставления гражданам с инвалидностью компенсаций за полис ОСАГО. После заключения договора ПФР проинформирует о положенной выплате, после чего в течение пяти рабочих дней деньги поступят на банковский счет, курьером на дом или почтовым переводом. «С 1 января 2022 года еще несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур. То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование Пенсионного фонда в рамках работы Правительства страны „Социальное казначейство“», — объяснила Екатерина Стенякина. Депутат Госдумы напомнила, что первыми мерами поддержки, которые россиянам начали представлять автоматически, стали материнский капитал и выплаты на детей в период пандемии. «Теперь, благодаря информационной системе, которая создается вокруг ПФР и других структур, все больше выплат из года в год будут назначаться проактивно. Первыми такими мерами соцподдержки стал материнский капитал, когда мама после рождения ребенка автоматически стала получать сообщение о начислении средств, а также выплаты детям перед 1 сентября, которые назначались в 2021 году в период пандемии», — заключила Стенякина. Спикер подчеркнула, что граждане, ни разу не оформлявшие пособие, должны обратиться в ПФР или офис МФЦ. «Если гражданин имеет право на пособие, но еще его не оформлял, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства», — добавила Стенякина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года еще 11 социальных выплат россияне будут получать автоматически, без сбора и предоставления документов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил новые правила предоставления гражданам с инвалидностью компенсаций за полис ОСАГО. После заключения договора ПФР проинформирует о положенной выплате, после чего в течение пяти рабочих дней деньги поступят на банковский счет, курьером на дом или почтовым переводом. «С 1 января 2022 года еще несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур. То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование Пенсионного фонда в рамках работы Правительства страны „Социальное казначейство“», — объяснила Екатерина Стенякина. Депутат Госдумы напомнила, что первыми мерами поддержки, которые россиянам начали представлять автоматически, стали материнский капитал и выплаты на детей в период пандемии. «Теперь, благодаря информационной системе, которая создается вокруг ПФР и других структур, все больше выплат из года в год будут назначаться проактивно. Первыми такими мерами соцподдержки стал материнский капитал, когда мама после рождения ребенка автоматически стала получать сообщение о начислении средств, а также выплаты детям перед 1 сентября, которые назначались в 2021 году в период пандемии», — заключила Стенякина. Спикер подчеркнула, что граждане, ни разу не оформлявшие пособие, должны обратиться в ПФР или офис МФЦ. «Если гражданин имеет право на пособие, но еще его не оформлял, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства», — добавила Стенякина.