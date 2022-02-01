Правительство обещает избавить россиян от волокиты к 2030 году

01 февраля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Все виды социальной помощи будут переведены в единый стандарт, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 2030 году социальная помощь в России должна оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития. Трансляция совещания идет на сайте правительства. «К 2030 году все виды социальной помощи будут переведены на единый стандарт, который позволит получать ее без бумажной волокиты через МФЦ или портал „Госуслуги“. Конечно, должно сократиться время на оформление документов — с нескольких дней до нескольких минут. Улучшение качества жизни граждан — это приоритет нашей работы», — сказал Мишустин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что в правительство продолжает работу над совершенствованием предоставления мер соцподдержки. «Чтобы граждане знали о полагающейся им поддержке и о том, как ее получить, в 2021 году начато проактивное информирование по жизненным событиям», — сообщила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что адресные выплаты с оценкой нуждаемости теперь будут осуществляться на основании одного заявления в электронном виде. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме. Президент России Владимир Путин также дал ряд важных поручений по социальной поддержке Россиян, пишет RT. Всего власти направят более 41 трлн рублей на поддержку россиян, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К 2030 году социальная помощь в России должна оказываться без бумажной волокиты, за несколько минут. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития. Трансляция совещания идет на сайте правительства. «К 2030 году все виды социальной помощи будут переведены на единый стандарт, который позволит получать ее без бумажной волокиты через МФЦ или портал „Госуслуги“. Конечно, должно сократиться время на оформление документов — с нескольких дней до нескольких минут. Улучшение качества жизни граждан — это приоритет нашей работы», — сказал Мишустин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что в правительство продолжает работу над совершенствованием предоставления мер соцподдержки. «Чтобы граждане знали о полагающейся им поддержке и о том, как ее получить, в 2021 году начато проактивное информирование по жизненным событиям», — сообщила Голикова. Вице-премьер подчеркнула, что адресные выплаты с оценкой нуждаемости теперь будут осуществляться на основании одного заявления в электронном виде. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что с 1 января 2022 года граждане уже начали получать 11 выплат в автоматическом режиме. Президент России Владимир Путин также дал ряд важных поручений по социальной поддержке Россиян, пишет RT. Всего власти направят более 41 трлн рублей на поддержку россиян, пишет «Национальная служба новостей».